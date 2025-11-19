Visite de l’entreprise Sahgev sahgev Gevigney-et-Mercey

Visite de l’entreprise Sahgev Mercredi 19 novembre, 14h00 sahgev Haute-Saône

À l’occasion de la Semaine de l’industrie, Sahgev ouvre ses portes pour faire découvrir son univers industriel et ses métiers.

Spécialisée dans la conception et la fabrication de vérins hydrauliques, Sahgev met en avant un savoir-faire reconnu et une production 100 % française au service de nombreux secteurs.

Cette visite guidée permettra de découvrir les différentes étapes de fabrication, d’échanger avec les collaborateurs qui contribuent chaque jour à la performance de l’entreprise, et de mieux comprendre les enjeux d’innovation et de qualité qui animent le secteur de la métallurgie.

Une immersion concrète et enrichissante au cœur d’une industrie qui innove et recrute !

sahgev 9 rue de Montureux Gevigney-et-Mercey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

