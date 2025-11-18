Visite de l’entreprise SAICA PAPER et opportunité d’emploi ! Venizel – Agence SOISSONS Venizel

Visite de l’entreprise SAICA PAPER et opportunité d’emploi ! Venizel – Agence SOISSONS Venizel mardi 18 novembre 2025.

Visite de l’entreprise SAICA PAPER et opportunité d’emploi ! Mardi 18 novembre, 12h30 Venizel – Agence SOISSONS Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T12:30:00+01:00 – 2025-11-18T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T12:30:00+01:00 – 2025-11-18T15:00:00+01:00

Plongez au coeur de l’industrie papetière avec une visite exclusive de SAICA PAPER !

Cet événement vous offre une opportunité unique de découvrir les installations de l’entreprise et d’échanger directement avec des professionnels du secteur. Que vous soyez en quête de nouvelles opportunités d’emploi ou simplement curieux de découvrir le monde du papier, cette visite est faite pour vous. Profitez de cette occasion pour enrichir vos connaissances et poser vos questions.

Venizel – Agence SOISSONS 02200 Venizel Venizel 02200 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/519039 »}]

Plongez au coeur de l’industrie papetière avec une visite exclusive de SAICA PAPER ! La semaine de l’industrie #TousMobilisés