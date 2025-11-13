visite de l’entreprise Schneider Electric Schneider Electric Rueil-Malmaison
visite de l’entreprise Schneider Electric Schneider Electric Rueil-Malmaison jeudi 13 novembre 2025.
visite de l’entreprise Schneider Electric Jeudi 13 novembre, 14h00 Schneider Electric Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-13T14:00:00+01:00 – 2025-11-13T16:00:00+01:00
Fin : 2025-11-13T14:00:00+01:00 – 2025-11-13T16:00:00+01:00
Schneider Electric 35 rue Joseph Monnier Rueil-Malmaison 92500 Village Centre-ville Hauts-de-Seine Île-de-France
Visites du HUB Innovation et la maison Connectée