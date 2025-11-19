Visite de l’entreprise SERVALY SERVALY Grossœuvre

Visite de l’entreprise SERVALY Mercredi 19 novembre, 10h00 SERVALY Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T10:00:00 – 2025-11-19T11:30:00

Fin : 2025-11-19T10:00:00 – 2025-11-19T11:30:00

Sous-traitant industriel en assemblage et câblage électrique et électronique

SERVALY 27220 grossoeuvre Grossœuvre 27220 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite-227805 »}]

Venez découvrir l’entreprise SERVALY lors de la Semaine de l’Industrie 2025