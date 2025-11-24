Visite de l’entreprise SFA NEROLI SFA NEROLI Saint-Cézaire-sur-Siagne

Visite de l’entreprise SFA NEROLI Lundi 24 novembre, 09h00 SFA NEROLI Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-24T09:00:00 – 2025-11-24T12:00:00

Fin : 2025-11-24T09:00:00 – 2025-11-24T12:00:00

L’entreprise SFA NEROLI ouvre ses portes à un groupe de demandeurs d’emploi ainsi qu’une classe du Lycée Fénelon de Grasse.

Au programme :

Visite de l’entreprise et présentation des métiers afin de leur faire découvrir l’univers de l’industrie.

SFA NEROLI 372-558 All. des Parfums, 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne Saint-Cézaire-sur-Siagne 06530 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « elodie.feraud@cote-azur.cci.fr »}]

