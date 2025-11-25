Visite de l’entreprise SICAL à Lumbres SICAL Lumbres

Visite de l’entreprise SICAL à Lumbres Mardi 25 novembre, 11h00 SICAL Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T11:00:00+01:00 – 2025-11-25T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-25T11:00:00+01:00 – 2025-11-25T12:00:00+01:00

Le Groupe Rossmann est le principal producteur indépendant d’emballages en carton ondulé en Europe et en Afrique avec une capacité de production de 660 000 tonnes

Pionnier en Europe, fort d’une expertise accrue des matériaux et d’une bonne compréhension des activités de nos clients, son savoir faire est reconnu

Son parc machines lui permet de proposer tous les formats d’emballages imprimés de la simple à la quadruple cannelure

L’entreprise SICAL Lumbres actuellement en recherche de nouveaux profils, propose 2 créneaux portes ouvertes à destination de demandeurs d’emploi orientés sur la filière industrie. L’occasion d’échanger en petits groupes sur les métiers exercés au sein de l’enterprise et de proposer si les profils correspondaient des temps de formation

SICAL rue du docteur pontier lumbres Lumbres 62380 Pas-de-Calais Hauts-de-France

