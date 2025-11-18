Visite de l’entreprise SKYTECH SKYTECH Le Val d’Hazey

Visite de l’entreprise SKYTECH Mardi 18 novembre, 11h00 SKYTECH Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T11:00:00 – 2025-11-18T12:00:00

Fin : 2025-11-18T11:00:00 – 2025-11-18T12:00:00

Skytech est une PME industrielle française spécialisée dans la transformation de certains déchets plastiques issus d’une première phase de recyclage – Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS), Polystyrène (PS) et Polypropylène (PP) – en résines régénérées premium, directement employables par les industriels et les plasturgistes dans leur processus de fabrication. Skytech est le partenaire indispensable des entreprises engagées dans la voie de la décarbonation qui souhaitent une alternative au plastique vierge issu du pétrole. Beaucoup plus qu’une entreprise de recyclage, Skytech est un maillon clé de l’économie circulaire qui redonne concrètement une nouvelle vie aux plastiques.

SKYTECH rue louis blériot skytech Le Val d'Hazey 27940 Aubevoye Eure Normandie

Venez découvrir l’entreprise Visite de l’entreprise SKYTECH lors de la Semaine de l’Industrie 2025