Visite de l’entreprise SMOC INDUSTRIES à Tullins 802 route de Saint Quentin 38210 Tullins Fures

Visite de l’entreprise SMOC INDUSTRIES à Tullins Vendredi 21 novembre, 09h00 802 route de Saint Quentin 38210 Tullins Isère

Les étuduants de Grenoble Ecole de Management de Grenoble découvrent les métiers et savoir-faire de l’entreprise SMOC INDUSTRIES, leader européen du brochage aéronautique.

Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.

