Visite de l’entreprise SMP (01590 LAVANCIA-EPERCY) SMP Lavancia-Epercy

Visite de l’entreprise SMP (01590 LAVANCIA-EPERCY) SMP Lavancia-Epercy mercredi 19 novembre 2025.

Visite de l’entreprise SMP (01590 LAVANCIA-EPERCY) Mercredi 19 novembre, 09h00 SMP Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T09:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

SMP za vers la croix Lavancia-Epercy 01590 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.smp-moules.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 74 73 58 33 »}]

Visite de l’entreprise SMP