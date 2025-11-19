Visite de l’entreprise SOFAC SOFAC Bernay

Visite de l’entreprise SOFAC Mercredi 19 novembre, 10h00 SOFAC Eure

La SOFAC est spécialisée dans la fabrication des Shakos, képis, Casquettes, Chapeaux, Bonnets de Police pour les Armées, les Polices, la Gendarmerie et les grandes Administrations françaises et étrangères.

SOFAC 3 rue Thomas Lindet Bernay 27300 Eure Normandie

Venez découvrir l’entreprise Visite de l’entreprise SOFAC lors de la Semaine de l’Industrie 2025