Visite de l’entreprise SOFAC SOFAC Bernay
Visite de l’entreprise SOFAC SOFAC Bernay mercredi 19 novembre 2025.
Visite de l’entreprise SOFAC Mercredi 19 novembre, 11h00 SOFAC Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-19T11:00:00 – 2025-11-19T12:00:00
Fin : 2025-11-19T11:00:00 – 2025-11-19T12:00:00
La SOFAC est spécialisée dans la fabrication des Shakos, képis, Casquettes, Chapeaux, Bonnets de Police pour les Armées, les Polices, la Gendarmerie et les grandes Administrations françaises et étrangères.
SOFAC 3 rue Thomas Lindet Bernay 27300 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=228237 »}]
Venez découvrir l’entreprise Visite de l’entreprise SOFAC lors de la Semaine de l’Industrie 2025