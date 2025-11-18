Visite de l’entreprise Soledi ! Beaumont-lès-Valence – Agence VALENCE VICTOR HUGO Beaumont-lès-Valence

Visite de l’entreprise Soledi ! Mardi 18 novembre, 13h00 Beaumont-lès-Valence – Agence VALENCE VICTOR HUGO Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T13:00:00+01:00 – 2025-11-18T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T13:00:00+01:00 – 2025-11-18T15:00:00+01:00

Venez visiter Soledi ! Dans le cadre de la semaine de l’Industrie, le Réseau pour l’Emploi se mobilise pour vous faire rencontrer des entreprises directement dans leurs locaux. Vous aurez la possibilité au cours de cette visite : De rencontrer un employeur d’un secteur qui recrute D’obtenir des renseignements sur les postes proposés De découvrir directement cette structure sous forme de portes ouvertes

Rendez-vous directement à l’entreprise pour la visite : Le 18 Novembre 2025 De 14H à 16H 285

Beaumont-lès-Valence – Agence VALENCE VICTOR HUGO 26760 Beaumont-lès-Valence Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/525394 »}]

