Visite de l’entreprise Soledi Semaine de l’Industrie Soledi Beaumont-lès-Valence

Visite de l’entreprise Soledi Semaine de l’Industrie

Soledi 285 allée Marc Seguin Beaumont-lès-Valence Drôme

Début : 2025-11-18 14:00:00

fin : 2025-11-18 16:00:00

2025-11-18

Vous aurez la possibilité au cours de cette visite

– de rencontrer un employeur d’un secteur qui recrute

– d’obtenir des renseignements sur les postes proposés

– de découvrir directement cette structure sous forme de portes ouvertes

Soledi 285 allée Marc Seguin Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

During this visit, you will have the opportunity to

– meet an employer in a sector that is recruiting

– obtain information on the positions on offer

– find out more about this structure through an open house

German :

Sie haben im Laufe dieses Besuchs die Möglichkeit

– einen Arbeitgeber aus einem Sektor zu treffen, der Personal einstellt

– informationen über die angebotenen Stellen zu erhalten

– diese Einrichtung in Form eines Tags der offenen Tür direkt kennenzulernen

Italiano :

Durante questa visita, avrete l’opportunità di

– incontrare un datore di lavoro di un settore che sta reclutando

– ottenere informazioni sulle posizioni offerte

– scoprire di più sulla struttura sotto forma di un open day

Espanol :

Durante esta visita, tendrá la oportunidad de

– reunirse con un empresario de un sector que esté contratando personal

– obtener información sobre los puestos ofrecidos

– conocer mejor la estructura en forma de jornada de puertas abiertas

