Visite de l’entreprise Soledi Semaine de l’Industrie Soledi Beaumont-lès-Valence

Soledi 285 allée Marc Seguin Beaumont-lès-Valence Drôme
Début : 2025-11-18 14:00:00
fin : 2025-11-18 16:00:00
2025-11-18
Vous aurez la possibilité au cours de cette visite
– de rencontrer un employeur d’un secteur qui recrute
– d’obtenir des renseignements sur les postes proposés
– de découvrir directement cette structure sous forme de portes ouvertes
Soledi 285 allée Marc Seguin Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
During this visit, you will have the opportunity to
– meet an employer in a sector that is recruiting
– obtain information on the positions on offer
– find out more about this structure through an open house
German :
Sie haben im Laufe dieses Besuchs die Möglichkeit
– einen Arbeitgeber aus einem Sektor zu treffen, der Personal einstellt
– informationen über die angebotenen Stellen zu erhalten
– diese Einrichtung in Form eines Tags der offenen Tür direkt kennenzulernen
Italiano :
Durante questa visita, avrete l’opportunità di
– incontrare un datore di lavoro di un settore che sta reclutando
– ottenere informazioni sulle posizioni offerte
– scoprire di più sulla struttura sotto forma di un open day
Espanol :
Durante esta visita, tendrá la oportunidad de
– reunirse con un empresario de un sector que esté contratando personal
– obtener información sobre los puestos ofrecidos
– conocer mejor la estructura en forma de jornada de puertas abiertas
