Visite de l’entreprise Sprint Imprimerie Sprint Gennevilliers

Visite de l’entreprise Sprint Vendredi 28 novembre, 14h00 Imprimerie Sprint Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T14:00:00+01:00 – 2025-11-28T16:00:00+01:00

Fin : 2025-11-28T14:00:00+01:00 – 2025-11-28T16:00:00+01:00

Imprimerie Sprint 99 av Louis Roche, Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite de l’entreprise et présentation des métiers