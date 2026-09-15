Visite de l’entreprise suivie d’une dégustation Souprosse
mercredi 7 octobre 2026 · Souprosse
Informations pratiques
Souprosse
Visite de l’entreprise suivie d’une dégustation
361 av du 11 novembre 1918 Souprosse Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 10:00:00
fin : 2026-10-14 12:30:00
Date(s) :
2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21
1ere partie :
Visite de la la partie production:
– chaine, découpe et expéditions
Visite de la partie conserverie
– préparation plats cuisinés, cuisson, sertissage et conditionnement.
2ème partie :
Dégustation des produits au sein de la boutique. .
361 av du 11 novembre 1918 Souprosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine boutique@duperier.fr
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English : Visite de l’entreprise suivie d’une dégustation
L’événement Visite de l’entreprise suivie d’une dégustation Souprosse a été mis à jour le 2026-09-09 par CDT 40
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