Informations pratiques

Souprosse

Visite de l’entreprise suivie d’une dégustation

361 av du 11 novembre 1918 Souprosse Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:00:00

fin : 2026-10-14 12:30:00

Date(s) :

2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21

1ere partie :

Visite de la la partie production:

– chaine, découpe et expéditions

Visite de la partie conserverie

– préparation plats cuisinés, cuisson, sertissage et conditionnement.

2ème partie :

Dégustation des produits au sein de la boutique. .

361 av du 11 novembre 1918 Souprosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine boutique@duperier.fr

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English : Visite de l’entreprise suivie d’une dégustation

L’événement Visite de l’entreprise suivie d’une dégustation Souprosse a été mis à jour le 2026-09-09 par CDT 40