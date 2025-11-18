Visite de l’entreprise TECNOMA TECNOMA Épernay

Visite de l’entreprise TECNOMA Mardi 18 novembre, 09h30 TECNOMA Marne

Les 5 classes de 4ème et de 3ème, ainsi que la classe SEGPA du collège Côte Legris d’Epernay pourront découvrir l’entreprise TECNOMA.

TECNOMA 54 Rue Marcel Paul, 51200 Épernay Épernay 51200 Marne Grand Est

L’entreprise TECNOMA à Epernay ouvre ses portes aux collégiens de Côte Legris Visite d’entreprise Tecnoma