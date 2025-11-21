Visite de l’entreprise Tecnoma TECNOMA Épernay

Visite de l’entreprise Tecnoma Vendredi 21 novembre, 11h30 TECNOMA Marne

Une 30aine d’élèves volontaires des 3ème SEGPA, ULIS et générale du Collège Terres Rouges à Epernay sont accueillis au sein de l’entreprise Tecnoma.

TECNOMA 54 Rue Marcel Paul, 51200 Épernay Épernay 51200 Marne Grand Est

L'entreprise Tecnoma à Epernay ouvre ses portes aux élèves de 3ème du collège Terres Rouges