Visite de l’entreprise TECUMSEH à Cessieu 42 rue de la Gare 38110 Cessieu Cessieu jeudi 27 novembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-27T09:30:00+01:00 – 2025-11-27T12:00:00+01:00
Fin : 2025-11-27T09:30:00+01:00 – 2025-11-27T12:00:00+01:00
Les demandeurs d’emploi visitent l’entreprise TECUMSEH spécialisée dans la fabrication de compresseurs frigorifiques.
Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.
L’industrie ouvre ses portes
UIMM