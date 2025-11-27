Visite de l’entreprise TECUMSEH à Cessieu 42 rue de la Gare 38110 Cessieu Cessieu

Visite de l’entreprise TECUMSEH à Cessieu Jeudi 27 novembre, 09h30 42 rue de la Gare 38110 Cessieu Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T09:30:00+01:00 – 2025-11-27T12:00:00+01:00

Fin : 2025-11-27T09:30:00+01:00 – 2025-11-27T12:00:00+01:00

Les demandeurs d’emploi visitent l’entreprise TECUMSEH spécialisée dans la fabrication de compresseurs frigorifiques.

Visite de l’entreprise et rencontre avec les salariés.

L’industrie ouvre ses portes

UIMM