Visite de l’entreprise TIMKEN EUROPE TIMKEN EUROPE Colmar
Visite de l’entreprise TIMKEN EUROPE TIMKEN EUROPE Colmar jeudi 20 novembre 2025.
Visite de l’entreprise TIMKEN EUROPE Jeudi 20 novembre, 09h00 TIMKEN EUROPE Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T11:00:00
Fin : 2025-11-20T09:00:00 – 2025-11-20T11:00:00
Visite de l’entreprise par des élèves de 3ème du Collège Lazare de Schwendi d’Ingersheim
TIMKEN EUROPE 2 rue Timken, 68000 COLMAR Colmar 68000 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
Visite d’une entreprise industrielle