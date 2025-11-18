Visite de l’entreprise TRONOX à Thann Agence THANN Thann

Visite de l’entreprise TRONOX à Thann Mardi 18 novembre, 12h45 Agence THANN European Collectivity of Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T12:45:00+01:00 – 2025-11-18T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-18T12:45:00+01:00 – 2025-11-18T15:00:00+01:00

A l’occasion de la « semaine de l’industrie », nous vous proposons « d’entrer au coeur de l’Industrie » avec une visite encadrée de l’entreprise TRONOX. Conditions pour participer à la visite: – Vous êtes âgé de 18 ans et plus – Carte Nationale d’Identité (CNI) ou Passeport en cours de validité – Durée de visite 2h avec 30 minutes de marche avec étages Pré inscription sur l’événement puis validation de la participation effectuée par une personne en charge de l’organisation de cette événement.

Agence THANN 68800 Thann Thann 68800 European Collectivity of Alsace Grand Est

