Visite de l’entreprise WELDING ALLOYS FRANCE SAS WELDING ALLOYS FRANCE SAS Porte-du-Ried

Visite de l’entreprise WELDING ALLOYS FRANCE SAS WELDING ALLOYS FRANCE SAS Porte-du-Ried mercredi 19 novembre 2025.

Visite de l’entreprise WELDING ALLOYS FRANCE SAS Mercredi 19 novembre, 09h00 WELDING ALLOYS FRANCE SAS Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T09:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T09:00:00+01:00 – 2025-11-19T11:00:00+01:00

Visite de l’entreprise par des élèves en 2nde Professionnelle Métiers de la Réalisation d’Ensembles Mécaniques et Industriels du Lycée Blaise Pascal

WELDING ALLOYS FRANCE SAS 22 rue des Américains, 68320 PORTE DU RIED Porte-du-Ried 68320 Holtzwihr Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Visite d’entreprise