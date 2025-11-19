Visite de l’entreprise ZALKIN ZALKIN Montreuil-l’Argillé

Visite de l’entreprise ZALKIN Mercredi 19 novembre, 14h00 ZALKIN Eure

L’entreprise ZALKIN est spécialisée dans la fabrication de machines spéciales pour le capsulage et le vissage. ZALKIN est un leader mondial des machines de capsulage et systèmes de distribution de capsule haute performance pour les industries de l’eau et des boissons, la pharmacie, l’agroalimentaire, la cosmétique, la chimie…

Venez découvrir l’entreprise ZALKIN lors de la Semaine de l’Industrie 2025