Saint-Paul-du-Bois

Visite de L’Envers du Décor

Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:30:00

fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :

2026-08-06

On a souvent envie de connaître l’envers du décor non ? Grâce à Peter, c’est possible ! A vous les passionnés de théâtre, la salle et les coulisses vous attendent. Et juste pour vous donner l’eau à la bouche, ce sont 12 500 costumes en tous genres qui sont abrités là-bas ! Historiques, folkloriques ou étrangers préparez-vous à être émerveillés !

​Accessible PMR et conseillée à partir de 8 ans.

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.

OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .

Saint-Paul-du-Bois 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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English :

L’événement Visite de L’Envers du Décor Saint-Paul-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais