Visite de L’Envers du Décor Saint-Paul-du-Bois
Visite de L’Envers du Décor Saint-Paul-du-Bois jeudi 6 août 2026.
Saint-Paul-du-Bois
Visite de L’Envers du Décor
Saint-Paul-du-Bois Maine-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:30:00
fin : 2026-08-06 16:30:00
Date(s) :
2026-08-06
On a souvent envie de connaître l’envers du décor non ? Grâce à Peter, c’est possible ! A vous les passionnés de théâtre, la salle et les coulisses vous attendent. Et juste pour vous donner l’eau à la bouche, ce sont 12 500 costumes en tous genres qui sont abrités là-bas ! Historiques, folkloriques ou étrangers préparez-vous à être émerveillés !
Accessible PMR et conseillée à partir de 8 ans.
Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.
OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .
Saint-Paul-du-Bois 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr
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English :
L’événement Visite de L’Envers du Décor Saint-Paul-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
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