Informations pratiques

Donzère

Visite de l’escalier magistral et de la tour cubique

7 Rue Basse Bourgade Donzère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’immeuble situé au 7 rue Basse Bourgade ouvre ses portes au public pour une visite guidée de son escalier magistral et de sa tour cubique.

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7 Rue Basse Bourgade Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net

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English :

For European Heritage Days, the building located at 7 rue Basse Bourgade will open its doors to the public for a guided tour of its magnificent staircase and cubic tower.

L’événement Visite de l’escalier magistral et de la tour cubique Donzère a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence