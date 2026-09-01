Visite de l’escalier magistral et de la tour cubique Donzère
samedi 19 septembre 2026 · Donzère
Informations pratiques
Donzère
Visite de l’escalier magistral et de la tour cubique
7 Rue Basse Bourgade Donzère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’immeuble situé au 7 rue Basse Bourgade ouvre ses portes au public pour une visite guidée de son escalier magistral et de sa tour cubique.
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7 Rue Basse Bourgade Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 49 70 30 mairie@donzere.net
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English :
For European Heritage Days, the building located at 7 rue Basse Bourgade will open its doors to the public for a guided tour of its magnificent staircase and cubic tower.
L’événement Visite de l’escalier magistral et de la tour cubique Donzère a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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