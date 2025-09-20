Visite de l’espace Bouchez et du square Anne Sylvestre Espace Bouchez Tonnerre

Visite de l’espace Bouchez et du square Anne Sylvestre 20 et 21 septembre Espace Bouchez Yonne

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir ce nouveau cœur de ville inauguré en juin 2025, ainsi que l’exposition d’urbex Tonnerre secret.

Espace Bouchez Square Anne Sylvestre, 89700 Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Journées européennes du patrimoine 2025

© Commune de Tonnerre