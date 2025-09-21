Visite de l’Espace culturel du Brionnais Espace culturel du Brionnais Chauffailles

Entrée libre

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Situé à Chauffailles, l’Espace culturel du Brionnais, doté de 363 sièges, propose une programmation de spectacles vivants pluridisciplinaires (musique, théâtre, danse, jeune public, etc.), ainsi que des expositions qui ont lieu tout au long de la saison.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, il vous ouvre ses portes pour une visite commentée.

Le départ de la visite est prévu à 15h.

Espace culturel du Brionnais 2 rue Gambetta, 71170 Chauffailles Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 26 44 22 http://www.ecb-chauffailles.fr Salle de spectacles vivants pluridisciplinaires. parking sur place.

© Mairie de Chauffailles