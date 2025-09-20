Visite de l’espace découverte Badoit Espace découverte de la source Badoit Saint-Étienne

Visite de l’espace découverte Badoit Espace découverte de la source Badoit Saint-Étienne samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’espace découverte Badoit 20 et 21 septembre Espace découverte de la source Badoit Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Des panneaux et vidéos présentent l’histoire de ces lieux chargés d’histoire et l’actualité de cette célèbre marque. Vous verrez également une ancienne fosse d’embouteillage.

PAS DE VISITE DE L’USINE.

Espace découverte de la source Badoit Square Auguste-Saturnin Badoit, 42330 Saint-Galmier, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42100 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 54 05 06 http://www.saint-galmier.fr

Plongez dans l’univers Badoit, à la découverte de l’une des eaux minérales naturelles pétillantes les plus prestigieuses des tables françaises !

