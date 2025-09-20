Visite de l’espace découverte de la Tour aux figures Parc départemental de l’Île Saint-Germain – La Tour aux figures Issy-les-Moulineaux

Gratuit, accessible à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Explorez l’univers de Jean Dubuffet en accès libre !

Le temps d’un week-end, poussez la porte de l’Espace Découverte de la Tour aux Figures : un lieu ouvert à tous pour mieux comprendre cette œuvre monumentale et l’univers singulier de son créateur, Jean Dubuffet.

À travers maquettes, images d’archives, ouvrages et dispositifs ludiques, découvrez l’histoire de la tour, les secrets de sa construction, et les étapes de sa spectaculaire restauration. Petits et grands pourront également manipuler, toucher, observer… et s’émerveiller.

Une façon libre et interactive de plonger dans l’imaginaire de l’un des plus grands artistes du XXe siècle !

Entrée gratuite – Sans réservation

Accès par le 1er étage de la Grande Halle – Parc départemental de l’île Saint-Germain

Parc départemental de l'Île Saint-Germain – La Tour aux figures 170 Quai de la Bataille de Stalingrad, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

Imaginée par Jean Dubuffet en 1967 et construite entre 1986 et 1988, La Tour aux figures est une sculpture monumentale emblématique de l'art contemporain.

Cette première commande publique faite à Jean Dubuffet par l’État en 1983 a été inaugurée en 1988. La Tour aux figures est une sculpture monumentale . Sa hauteur impressionnante de vingt-quatre mètres et son espace intérieur le Gastrovolve, un labyrinthe ascensionnel, en font une œuvre d’art exceptionnelle.

Cette sculpture, installée au cœur du parc départemental de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, se visite à nouveau depuis septembre 2020, en visite guidée uniquement. Un espace d’accueil, accessible aux personnes à mobilité réduite, a également été créé pour permettre à tous de découvrir la tour. C’est également le lieu de départ des visites de la tour. En voiture, accès place Jean-Monnet Attention : peu de places de stationnement. RER : Ligne C, station Issy-Val-de-Seine. Tramway : T2 station Les Moulineaux ou Issy-Val-de-Seine. Bus : 39 – 123 – 126 – 189.

Visite libre

CD92/Stéphanie Gutierrez-Ortega