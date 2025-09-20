Visite de l’Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône Espace des Arts et Maison des Sports, anciennement « Maison de la Culture et des Sports » Chalon-sur-Saône

Visite de l’Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône Samedi 20 septembre, 10h00 Espace des Arts et Maison des Sports, anciennement « Maison de la Culture et des Sports » Saône-et-Loire

La réservation se fait via le service billetterie du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30), à partir du 28 août.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:20:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:20:00

De la construction du bâtiment en 1971 par l’architecte Daniel Petit à sa récente rénovation, la visite de l’Espace des Arts permet une approche historique, architecturale et s’attache surtout à faire découvrir les lieux incontournables et backstage : des loges à l’atelier couture, en passant par les espaces scéniques et le salon panoramique au sommet du bâtiment. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez l’Espace des Arts sous toutes ses facettes. En prime cette année, vous pourrez admirer la mosaïque du patio, œuvre de l’atelier de l’Œuf, restaurée en 2023-2024 et réinstallée au printemps sur son site originel.

Des départs des visites sont prévus à 10h, 10h30, 12h, 13h, 14h30 et 15h (durée : 1h20).

Espace des Arts et Maison des Sports, anciennement « Maison de la Culture et des Sports » 5 bis avenue Nicéphore Niepce, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385931598 [{« type »: « email », « value »: « billetterie@espace-des-arts.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 85 42 52 00 »}] Cette maison de la Culture se caractérise par l’originalité de son programme à la fois culturel et sportif. Ce programme, complexe, s’organise autour d’un patio : hall d’accueil, salles d’exposition et de spectacles, salles de conférences et activités culturelles couplés à un complexe sportif.

© Julien Piffaut