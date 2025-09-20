Visite de l’espace d’exposition Odyssélec de Tricastin et de ses espaces pédagogiques Chemin des agriculteurs Saint-Paul-Trois-Châteaux
Visite de l’espace d’exposition Odyssélec de Tricastin et de ses espaces pédagogiques
Chemin des agriculteurs Centrale Electrique EDF du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
2025-09-20
Visite guidée animée par une conférence, une visite du campus formation et un accès à l’espace odyssélec.
Chemin des agriculteurs Centrale Electrique EDF du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux 26131 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 37 10 tricastin-eip@edf.fr
English :
Guided tour including a lecture, a tour of the training campus and access to the odyssélec space.
German :
Geführte Tour, die durch einen Vortrag, eine Besichtigung des Ausbildungscampus und den Zugang zum Odyssélec-Bereich belebt wird.
Italiano :
La visita guidata comprende una conferenza, un tour del campus di formazione e l’accesso all’area odyssélec.
Espanol :
La visita guiada incluye una charla, un recorrido por el campus de formación y el acceso a la zona odyssélec.
