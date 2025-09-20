Visite de l’espace d’exposition Odyssélec de Tricastin et de ses espaces pédagogiques Chemin des agriculteurs Saint-Paul-Trois-Châteaux

Visite de l’espace d’exposition Odyssélec de Tricastin et de ses espaces pédagogiques Chemin des agriculteurs Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’espace d’exposition Odyssélec de Tricastin et de ses espaces pédagogiques

Chemin des agriculteurs Centrale Electrique EDF du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:00:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite guidée animée par une conférence, une visite du campus formation et un accès à l’espace odyssélec.

.

Chemin des agriculteurs Centrale Electrique EDF du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux 26131 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 37 10 tricastin-eip@edf.fr

English :

Guided tour including a lecture, a tour of the training campus and access to the odyssélec space.

German :

Geführte Tour, die durch einen Vortrag, eine Besichtigung des Ausbildungscampus und den Zugang zum Odyssélec-Bereich belebt wird.

Italiano :

La visita guidata comprende una conferenza, un tour del campus di formazione e l’accesso all’area odyssélec.

Espanol :

La visita guiada incluye una charla, un recorrido por el campus de formación y el acceso a la zona odyssélec.

L’événement Visite de l’espace d’exposition Odyssélec de Tricastin et de ses espaces pédagogiques Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence