Visite de l’espace d’interprétation archéologique de Lillemer Néo’ Lillemer Lillemer
mardi 14 juillet 2026 · Néo' Lillemer · Lillemer
Informations pratiques
Lillemer
Visite de l’espace d’interprétation archéologique de Lillemer
Néo’ Lillemer 2 Le Bourg Lillemer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11
Un musée et des ateliers participatifs pour tenter de reproduire les gestes de la Préhistoire à tous les âges.
Proposée par le Centre régional d’archéologie d’Alet
Visites guidées d’une durée de 1h30 .
Néo’ Lillemer 2 Le Bourg Lillemer 35111 Ille-et-Vilaine Bretagne
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L’événement Visite de l’espace d’interprétation archéologique de Lillemer Lillemer a été mis à jour le 2026-07-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel