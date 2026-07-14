Visite de l’espace d’interprétation archéologique de Lillemer Néo’ Lillemer Lillemer

Informations pratiques

Lillemer

Visite de l’espace d’interprétation archéologique de Lillemer

Néo’ Lillemer 2 Le Bourg Lillemer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-28 2026-08-11

Un musée et des ateliers participatifs pour tenter de reproduire les gestes de la Préhistoire à tous les âges.

Proposée par le Centre régional d’archéologie d’Alet

Visites guidées d’une durée de 1h30 .

Néo’ Lillemer 2 Le Bourg Lillemer 35111 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Visite de l’espace d’interprétation archéologique de Lillemer Lillemer a été mis à jour le 2026-07-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel