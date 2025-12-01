Visite de l’espace EDF Odyssélec

Flamanville Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-23 13:30:00

fin : 2026-01-02 17:30:00

2025-12-23

L’ EDF Odyssélec est bien plus qu’un simple espace. C’est un label qui incarne la transmission du patrimoine scientifique, technique et historique du Groupe EDF. Ensemble, construisons un avenir énergétique neutre en CO2, juste, innovant et durable.

Profitez d’une vue panoramique sur les installations et les points de surveillance de l’environnement. Vous serez au cœur de l’action, observant de près les rouages de l’énergie électrique.

L’Espace EDF Odyssélec vous accueille du mardi au vendredi.

Visite libre, sans inscription et/ou visite guidée de l’espace scénographique, sans inscription

De 14h à 15h.

De 16h à 17h.

Fermeture à 16h les 24 & 31 décembre .

Flamanville 50340 Manche Normandie +33 2 45 42 80 17 visiteredf-flamanville@edf.fr

