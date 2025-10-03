VISITE DE L’ESPACE JEAN MOULIN Béziers
VISITE DE L’ESPACE JEAN MOULIN Béziers vendredi 3 octobre 2025.
VISITE DE L’ESPACE JEAN MOULIN
1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-10-03 2025-11-07 2025-12-05
La MAM vous propose de visiter l’Espace Jean Moulin et la bibliothèque Daniel Cordier.
La MAM vous propose de visiter l’Espace Jean Moulin et de la bibliothèque Daniel Cordier.
Entrée libre sur inscription.
Ados/adultes. .
1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr
English :
The MAM invites you to visit the Espace Jean Moulin and the Daniel Cordier library.
German :
Das MAM lädt Sie zu einem Besuch des Espace Jean Moulin und der Daniel-Cordier-Bibliothek ein.
Italiano :
Il MAM vi invita a visitare l’Espace Jean Moulin e la biblioteca Daniel Cordier.
Espanol :
El MAM le invita a visitar el Espace Jean Moulin y la biblioteca Daniel Cordier.
L’événement VISITE DE L’ESPACE JEAN MOULIN Béziers a été mis à jour le 2025-08-25 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE