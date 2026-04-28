Visite de l’Espace muséal, Espace muséal – Base aérienne 116, Saint-Sauveur

Informations pratiques

Visite de l’Espace muséal Samedi 19 septembre, 14h00, 15h30 Espace muséal – Base aérienne 116 Haute-Saône

20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’Espace Maurice Happe est un véritable espace patrimonial dédié à l’histoire de la Base aérienne 116 « LCL Papin ». Une histoire aéronautique elle-même étroitement liée à l’histoire de la ville de Luxeuil-les-Bains. Du premier terrain d’aviation de la Zouzette, en passant par la création de l’Escadrille Américaine rebaptisée Escadrille La Fayette fin 1916, la visite se poursuit avec la bataille de France puis la libération. L’espace muséal dispose d’une riche collection d’équipements aéronautiques et de pièces de tradition retraçant la période moderne avec les F84, les Mirage HIE, Mirage IV puis les Mirage 2000N. Enfin,

On peut y découvrir la mission de défense aérienne assurée par la base de Luxeuil Saint-Sauveur depuis 2011 au travers du Groupe de chasse 01.002 « Cigognes » et de ses Mirage 2000-5F.

Espace muséal – Base aérienne 116 Rue Guynemer, 70300 Saint-Sauveur Saint-Sauveur 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 70 56 11 14 [{« type »: « phone », « value »: « 03.70.56.11.14 »}] Base aérienne 116

L’Espace Maurice Happe est un véritable espace patrimonial dédié à l’histoire de la Base aérienne 116 » LCL Papin ». Une histoire aéronautique elle-même étroitement liée à l’histoire de la ville de Du…

© Julie KHLIFI-SEBILEAU