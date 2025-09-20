Visite de l’Espace Patrimonial Rozanoff Journées du Patrimoine Mont-de-Marsan

Visite de l’Espace Patrimonial Rozanoff Journées du Patrimoine

1279 avenue de Nonères Mont-de-Marsan Landes

Visite libre du musée de tradition de la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan

Plongez dans l’histoire de l’aéronautique montoise et de l’Armée de l’air et de l’espace, à travers une visite libre de ce musée unique.

Des bénévoles passionnés — anciens pilotes, navigateurs, mécaniciens ou contrôleurs — seront présents pour échanger avec vous et vous faire découvrir les missions emblématiques présentées.

Au programme

Présentation d’avions de chasse, des années 1960 jusqu’au Mirage 2000

Jeux et dessins pour les enfants

Vente de boissons chaudes et fraîches sur place

Une occasion rare de découvrir de l’intérieur l’univers de la base aérienne 118 !

Informations pratiques

-Pièce d’identité obligatoire.

-L’entrée se fait du côté des jardins de Nonères .

1279 avenue de Nonères Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine

