Visite de l’Espace St Colomban Abbaye Luxeuil-les-Bains
dimanche 25 octobre 2026 · Abbaye · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Luxeuil-les-Bains
Visite de l’Espace St Colomban
Abbaye 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:30:00
fin : 2026-10-25 15:30:00
Date(s) :
2026-10-25
À l’occasion du 100e anniversaire de l’attribution du titre de basilique mineure à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, visite de l’espace muséal retraçant l’histoire de l’abbaye de Luxeuil et de son fondateur saint Colomban, en compagnie de Jacques Prudhon, président de l’Association des Amis de saint Colomban.
Rendez-vous dans la cour d’honneur de l’abbaye (14 rue Victor Genoux) à 14h30. .
Abbaye 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@abbayedeluxeuil.com
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English : Visite de l’Espace St Colomban
L’événement Visite de l’Espace St Colomban Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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