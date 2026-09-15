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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Visite de l’Espace St Colomban Abbaye Luxeuil-les-Bains

dimanche 25 octobre 2026 · Abbaye · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 25 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Abbaye
Adresse
14 Rue Victor Genoux
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Visite de l’Espace St Colomban

Abbaye 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:30:00
fin : 2026-10-25 15:30:00

Date(s) :
2026-10-25

À l’occasion du 100e anniversaire de l’attribution du titre de basilique mineure à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, visite de l’espace muséal retraçant l’histoire de l’abbaye de Luxeuil et de son fondateur saint Colomban, en compagnie de Jacques Prudhon, président de l’Association des Amis de saint Colomban.
Rendez-vous dans la cour d’honneur de l’abbaye (14 rue Victor Genoux) à 14h30.   .

Abbaye 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   contact@abbayedeluxeuil.com

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English : Visite de l’Espace St Colomban

L’événement Visite de l’Espace St Colomban Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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