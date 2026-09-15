Visite de l’Espace St Colomban Abbaye Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Luxeuil-les-Bains

Visite de l’Espace St Colomban

Abbaye 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 14:30:00

fin : 2026-10-25 15:30:00

Date(s) :

2026-10-25

À l’occasion du 100e anniversaire de l’attribution du titre de basilique mineure à l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, visite de l’espace muséal retraçant l’histoire de l’abbaye de Luxeuil et de son fondateur saint Colomban, en compagnie de Jacques Prudhon, président de l’Association des Amis de saint Colomban.

Rendez-vous dans la cour d’honneur de l’abbaye (14 rue Victor Genoux) à 14h30. .

Abbaye 14 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté contact@abbayedeluxeuil.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite de l’Espace St Colomban

L’événement Visite de l’Espace St Colomban Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-09 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)