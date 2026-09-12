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Visite de l’évêché de Luçon, Évêché de Luçon 85400 Luçon, Luçon

dimanche 20 septembre 2026 · Évêché de Luçon 85400 Luçon · Luçon

Visite de l’évêché de Luçon, Évêché de Luçon 85400 Luçon, Luçon

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Évêché de Luçon 85400 Luçon
Adresse
Évêché de Luçon 85400 Luçon
Ville
85400 Luçon
Département
Vendée
Tarif
Limité à 15 personnes par groupe, RDV devant la grille de l'évêché, Départ toutes les 15 minutes

Visite de l’évêché de Luçon Dimanche 20 septembre, 14h30 Évêché de Luçon 85400 Luçon Vendée

Limité à 15 personnes par groupe, RDV devant la grille de l’évêché, Départ toutes les 15 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’évêché – diocèse de Luçon ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite inoubliable.

Évêché de Luçon 85400 Luçon Évêché de Luçon 85400 Luçon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire
L’évêché – diocèse de Luçon ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite inoubliable.

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