Visite de l’évêché de Luçon, Évêché de Luçon 85400 Luçon, Luçon
dimanche 20 septembre 2026 · Évêché de Luçon 85400 Luçon · Luçon
Informations pratiques
Visite de l’évêché de Luçon Dimanche 20 septembre, 14h30 Évêché de Luçon 85400 Luçon Vendée
Limité à 15 personnes par groupe, RDV devant la grille de l’évêché, Départ toutes les 15 minutes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’évêché – diocèse de Luçon ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite inoubliable.
Évêché de Luçon 85400 Luçon Évêché de Luçon 85400 Luçon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire
L’évêché – diocèse de Luçon ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite inoubliable.
Ville de Luçon
À voir aussi à Luçon (Vendée)
- Atelier, Fleurs de Corail animé par Ben D. La Distylerie Luçon 12 septembre 2026
- Dans l’atelier d’Anne Dumergue Imagine un manoir magique Route des Sables Luçon 16 septembre 2026
- French conversations Luçon 17 septembre 2026
- Conversation en anglais Lily’s cakes Lily’s cakes Luçon 17 septembre 2026
- Exposition, La photographie au sténopé par Eddy Rivière Galerie Henri Vrignaud Luçon 18 septembre 2026