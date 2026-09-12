Visite de l’évêché de Luçon, Évêché de Luçon 85400 Luçon, Luçon

Informations pratiques

Visite de l’évêché de Luçon Dimanche 20 septembre, 14h30 Évêché de Luçon 85400 Luçon Vendée

Limité à 15 personnes par groupe, RDV devant la grille de l’évêché, Départ toutes les 15 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’évêché – diocèse de Luçon ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite inoubliable.

Évêché de Luçon 85400 Luçon Évêché de Luçon 85400 Luçon Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire

L’évêché – diocèse de Luçon ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite inoubliable.

Ville de Luçon