Visite de l’exploitation : Ferme de l’Or Vert (production de spiruline), Bruges, Bruges
Visite de l’exploitation : Ferme de l’Or Vert (production de spiruline), Bruges, Bruges samedi 4 juillet 2026.
Visite de l’exploitation : Ferme de l’Or Vert (production de spiruline) Samedi 4 juillet, 15h00 Bruges Gironde
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00
Ce temps d’échange vous permettra de rencontrer des producteurs engagés dont l’exploitation est située dans le Parc des Jalles de Bordeaux Métropole.
Ces temps conviviaux permettent de promouvoir les producteurs locaux et les circuits-courts, de découvrir le métier d’agriculteur d’aujourd’hui, leurs exploitations et leurs techniques de culture, ainsi que de (re)découvrir des produits sains et de saison.
Dès 10 ans
Bruges Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « e-agenda21@mairie-bruges.fr »}]
Visite exploitation : production de spiruline spiruline exploitation
JB Menges
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