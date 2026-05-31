Visite de l’exploitation : Ferme de l’Or Vert (production de spiruline), Bruges, Bruges

Visite de l’exploitation : Ferme de l’Or Vert (production de spiruline) Samedi 4 juillet, 15h00 Bruges Gironde

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:00:00+02:00

Ce temps d’échange vous permettra de rencontrer des producteurs engagés dont l’exploitation est située dans le Parc des Jalles de Bordeaux Métropole.

Ces temps conviviaux permettent de promouvoir les producteurs locaux et les circuits-courts, de découvrir le métier d’agriculteur d’aujourd’hui, leurs exploitations et leurs techniques de culture, ainsi que de (re)découvrir des produits sains et de saison.

Dès 10 ans

Bruges Bruges Bruges 33520 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « e-agenda21@mairie-bruges.fr »}]

Visite exploitation : production de spiruline spiruline exploitation

JB Menges