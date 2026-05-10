Visite de l’exploitation La Sève de la Maussonnière jeudi du savoir-faire Cérans-Foulletourte
Visite de l’exploitation La Sève de la Maussonnière jeudi du savoir-faire Cérans-Foulletourte jeudi 16 juillet 2026.
Cérans-Foulletourte
Visite de l’exploitation La Sève de la Maussonnière jeudi du savoir-faire
La Maussonnière Cérans-Foulletourte Sarthe
Tarif : – – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Venez découvrir les secrets de la sève de boiuleauy à la Maussonnière
Partez à la rencontre de La Sève de la Maussonnière et découvrez la récolte de la sève de bouleau. Une visite nature pour mieux comprendre cette pratique artisanale et les bienfaits de ce produit naturel. .
La Maussonnière Cérans-Foulletourte 72330 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr
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English :
Come and discover the secrets of boiuleauy sap at La Maussonnière
L’événement Visite de l’exploitation La Sève de la Maussonnière jeudi du savoir-faire Cérans-Foulletourte a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Sarthe