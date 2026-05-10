Cérans-Foulletourte

Visite de l’exploitation La Sève de la Maussonnière jeudi du savoir-faire

La Maussonnière Cérans-Foulletourte Sarthe

Tarif : – – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 15:00:00

fin : 2026-07-16 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez découvrir les secrets de la sève de boiuleauy à la Maussonnière

Partez à la rencontre de La Sève de la Maussonnière et découvrez la récolte de la sève de bouleau. Une visite nature pour mieux comprendre cette pratique artisanale et les bienfaits de ce produit naturel. .

La Maussonnière Cérans-Foulletourte 72330 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Come and discover the secrets of boiuleauy sap at La Maussonnière

L’événement Visite de l’exploitation La Sève de la Maussonnière jeudi du savoir-faire Cérans-Foulletourte a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Sarthe