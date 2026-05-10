Chantenay-Villedieu

Visite de l’exploitation Le Fruit du Plessis jeudi du savoir-faire

Le Plessis Chantenay-Villedieu Sarthe

Tarif : – – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Venez découvrir un verger gourmand aux nombreuses variétés de myrtilles et de fruits rouges

Créée en 2021‑2022, l’activité fruits repose sur un verger de myrtilles d’une dizaine de variétés, complété par d’autres fruits rouges, tous cultivés pour leur qualité et proposés en vente directe et en auto‑cueillette. Lors de la visite, l’exploitant présente le verger, son parcours et les pratiques culturales, avant de proposer aux visiteurs qui le souhaitent de cueillir eux‑mêmes leurs fruits et de repartir avec leur récolte. .

Le Plessis Chantenay-Villedieu 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Come and discover a gourmet orchard with many varieties of blueberries and red berries

L’événement Visite de l’exploitation Le Fruit du Plessis jeudi du savoir-faire Chantenay-Villedieu a été mis à jour le 2026-05-10 par OT Vallée de la Sarthe