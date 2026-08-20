Visite de l’exploitation, Uibie, Laize-Clinchamps
vendredi 2 octobre 2026 · Uibie · Laize-Clinchamps
Informations pratiques
Visite de l’exploitation 2 – 9 octobre Uibie Calvados
Entrée Libre, sur inscriptions
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T16:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:00:00+02:00
Nous vous proposons un moment de découverte et de partage autour du monde fascinant des abeilles et du métier d’apiculteur.
Au programme de cette visite sur notre exploitation : découverte de la ruche, de son organisation et de la vie de la colonie. Vous pourrez en apprendre davantage sur le rôle de la reine, des ouvrières, mais aussi mieux comprendre le travail essentiel des abeilles et leur importance pour la biodiversité.
La visite se poursuivra dans notre miellerie, où nous vous présenterons les différentes étapes qui permettent au miel de passer de la ruche au pot : récolte des cadres, extraction, filtration, mise en pot… L’occasion de découvrir notre matériel, nos méthodes de travail et tout le savoir-faire qui se cache derrière chaque pot de miel.
Une visite conviviale, pédagogique et accessible aux petits comme aux grands, idéale pour découvrir l’apiculture, poser toutes vos questions et partager notre passion pour les abeilles.
Inscription obligatoire par mailcontact@uibie.com
max 15 personnes / visites
Rendez-vous sur notre exploitation UIBIE, 10 chemin de la Chesnaie, 14320 Laize Clinchamps
Uibie 10 chemin de la Chesnaie 14320 Laize-Clinchamps Laize-Clinchamps 14320 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « contact@uibie.com »}]
Au programme : découverte de la ruche et de la vie des abeilles, présentation du travail de l’apiculteur, visite de la miellerie.
uibie
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