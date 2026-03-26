Visite de l’expo Casa Karina pour les tout-petits (2-5 ans) Troyes
Visite de l’expo Casa Karina pour les tout-petits (2-5 ans) Troyes samedi 4 avril 2026.
Visite de l’expo Casa Karina pour les tout-petits (2-5 ans)
Centre d’art contemporain d’intérêt national (CACIN) Passages Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Pensé pour les tout-petits (2–5 ans) et leurs accompagnants, ce moment propose une approche sensorielle de l’exposition. Toucher, observer, ressentir… une première rencontre avec l’art, ludique et adaptée aux plus jeunes.
Un temps doux à partager en famille pour explorer autrement le centre d’art.
> Enfants entre 2 et 5 ans
> Gratuit, sur inscription .
Centre d’art contemporain d’intérêt national (CACIN) Passages Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 accueil@cac-passages.com
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English :
L’événement Visite de l’expo Casa Karina pour les tout-petits (2-5 ans) Troyes a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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