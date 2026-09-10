Visite de l’exposition « 10eme salon Art Nature Contemporain : Trace d’humanité », Domaine départemental de Restinclières, Prades-le-Lez

Informations pratiques

Visite de l’exposition « 10eme salon Art Nature Contemporain : Trace d’humanité » Dimanche 20 septembre, 14h00 Domaine départemental de Restinclières Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

10e Salon Art Nature Contemporain : Traces d’humanité

Pour sa 10e édition, ce rendez-vous annuel de septembre invite l’art contemporain à dialoguer avec la nature. À travers une sélection d’installations, de peintures et de sculptures, les artistes explorent l’histoire de notre lignée, de l’ingénieux Homo habilis à l’être sensible Homo emotionen, jusqu’à l’empreinte laissée par Homo indelebilem.

Cette exposition interroge les transformations de l’humanité et sa relation, parfois indélébile, avec son environnement. Une immersion artistique, entre ombre et lumière, qui invite à porter un regard neuf sur notre place dans le vivant.

Une passerelle singulière entre émotion artistique et conscience écologique.

Domaine départemental de Restinclières Domaine départemental de restinclières 34730 Prades-le-Lez Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie 0467678220 http://domainederestinclieres.herault.fr Le domaine de Restinclières, marqué par l’ingéniosité humaine et les innovations agricoles, a traversé siècles et transformations. Racheté par le Département de l’Hérault en 1990, il accueille la Maison départementale de l’environnement, dédiée à la sensibilisation aux enjeux écologiques. Entre parc, cultures et recherche agroforestière, le site reste un lieu vivant, ouvert à tous en libre accès.

10ème salon Art Nature Contemporain : Trace d’humanité

©artotheque