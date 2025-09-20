Visite de l’exposition « 30 ans du Centre Administratif » Centre administratif Saint-Germain-en-Laye

Visite de l’exposition « 30 ans du Centre Administratif » Centre administratif Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Visite de l’exposition « 30 ans du Centre Administratif » Samedi 20 septembre, 11h00 Centre administratif Yvelines

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Comme bien des communes qui ont vu leur strate démographique évoluer de manière significative, la mairie d’origine, souvent un bâtiment historique, devient trop exiguë pour recevoir l’ensemble des services municipaux. Il est choisi de créer un autre bâtiment pour satisfaire le besoin. Il apparaît intéressant de faire partager aux usagers comment ce type de projet est mené et quels objectifs ont été fixés à sa construction, et qu’en est-il aujourd’hui ?

Centre administratif 86 rue Léon-Désoyer 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 01 30 87 20 00 [{« type »: « email », « value »: « isabelle.court@saintgermainenlaye.fr »}] Le centre administratif ouvre ses portes pour présenter le rôle du citoyen dans la ville.

Visite commentée

Ville de Saint-Germain-en-Laye