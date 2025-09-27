VISITE DE L’EXPOSITION « ARCHEOPLASTICA » Place Juhel Mayenne

VISITE DE L’EXPOSITION « ARCHEOPLASTICA »

Place Juhel Musée du château de Mayenne Mayenne

2025-09-27 15:00:00

2025-09-27

L’exposition Archeoplastica est un projet né pour sensibiliser les citoyens à la pollution marine causée par le plastique et promouvoir une utilisation plus consciente de ce matériau.

Visite de l’exposition avec Simona Cardinali et Mathieu Grandet, commissaires de l’exposition. .

Place Juhel Musée du château de Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 00 17 17 contact@museeduchateaudemayenne.fr

English :

The Archeoplastica exhibition is a project designed to raise public awareness of the marine pollution caused by plastic, and to promote more conscious use of this material.

German :

Die Ausstellung Archeoplastica ist ein Projekt, das ins Leben gerufen wurde, um das Bewusstsein für die durch Plastik verursachte Meeresverschmutzung zu schärfen und einen bewussteren Umgang mit diesem Material zu fördern.

Italiano :

La mostra Archeoplastica è un progetto volto a sensibilizzare il pubblico sull’inquinamento marino causato dalla plastica e a promuovere un uso più consapevole di questo materiale.

Espanol :

La exposición Archeoplastica es un proyecto concebido para sensibilizar a la opinión pública sobre la contaminación marina causada por el plástico y promover un uso más consciente de este material.

