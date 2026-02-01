Visite de l’exposition Arch!frugale 28 exemples inspirants en Nouvelle-Aquitaine Pavillon de l’architecture Pau

Visite de l’exposition Arch!frugale 28 exemples inspirants en Nouvelle-Aquitaine

Pavillon de l’architecture 3 Place de la Monnaie Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Produite par le 308, maison de l’architecture à Bordeaux, l’exposition Arch!frugale 28 exemples inspirants en Nouvelle-Aquitaine présente des projets qui se distinguent par leur approche frugale en termes d’usage du sol, des matériaux et de l’énergie ainsi que par les nouveaux processus de conception et de construction mis en œuvre.

Pour sa présentation au Pavillon de l’architecture à Pau ( nous vous proposons un temps de visite et d’échange avec Raphaël Fourquemin, architecte spécialisé dans la déconstruction et le réemploi de matériaux. Venez découvrir le mouvement pour une Frugalité heureuse et créative et son exposition et échanger avec un professionnel de la réhabilitation de maisons passives et écologiques. .

Pavillon de l’architecture 3 Place de la Monnaie Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 99 32 23 contact@pavillondelarchitecture.com

