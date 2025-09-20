Visite de l’exposition « Bâtir les livres / La reliure au fil du temps » et de l’atelier de reliure Médiathèque François Miterrand – Les Capucins Brest

Visite de l’exposition « Bâtir les livres / La reliure au fil du temps » et de l’atelier de reliure Médiathèque François Miterrand – Les Capucins Brest samedi 20 septembre 2025.

Venez découvrir plusieurs documents sélectionnés pour leur reliure dans le cadre de l’exposition « Bâtir les livres – La reliure au fil du temps », avant de poursuivre avec la découverte de l’atelier de reliure.

Médiathèque François Miterrand – Les Capucins 25 rue de Pontaniou 29200 Brest Brest 29200 Pontaniou Finistère Bretagne 0298008750 http://biblio.brest.fr Lieu de rencontre et de partage, espace de connaissance et de culture, équipement connecté et animé, la médiathèque François Mitterrand – Les Capucins surprend par ses espaces et services innovants.

Elle s’affirme depuis 2017 comme un véritable lieu de vie pour le public brestois et au-delà. Plus d’un million de personnes ont déjà franchi ses portes !

La médiathèque s’adresse à tous les publics en proposant des espaces de jeux, jeux vidéo et de société, des ateliers numériques, des animations pour tous, un espace ado et bien sûr l’accès à plus de 120 000 documents sur place (livres, presse, DVD, CD, partitions…).

Des collections patrimoniales à découvrir, qui rassemblent 11 000 documents rares ou précieux du 15e au 21e siècle.

L’emploi et l’insertion occupent par ailleurs une place de choix dans la médiathèque avec un espace orientation-métiers qui propose un accompagnement unique.

La médiathèque offre un accès wifi gratuit ainsi qu’une vingtaine de PAP (Poste d’Accès Public à internet) répartis dans les différents espaces.

Pour tout cela, la médiathèque François Mitterrand – Les Capucins ne ressemble à aucune autre ! Accès par tram, téléphérique. Parking payant

Journées européennes du patrimoine 2025

© Médiathèque des Capucins