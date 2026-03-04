Visite de l’exposition «Cafés genevois», Bibliothèque de Genève, Genève

Visite de l’exposition «Cafés genevois» Vendredi 20 mars, 18h00 Bibliothèque de Genève

Présentée à la Bibliothèque de Genève, l’exposition «Cafés genevois: la vie même» fait dialoguer les photographies de Dany Gignoux et les textes de Georges Haldas, captés dans les bistrots genevois au début des années 1980. Pour prolonger ce regard sensible sur le quotidien, des visites gratuites invitent à découvrir l’exposition autrement. Pour cette première visite, Frédéric Sardet, directeur de la Bibliothèque de Genève et commissaire de l’exposition, sera votre guide.

Lieu: Bibliothèque de Genève, Couloir des coups d’œil

Durée: 1 heure

Gratuit, Visite en français, sans inscription dans la limite des places disponibles.

Lien vers l’exposition

Bibliothèque de Genève Promenade des Bastions 8, 1205 Genève

Par Frédéric Sardet, commissaire de l’exposition

Bibliothèque de Genève / Dany Gignoux