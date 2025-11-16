Visite de l’exposition Ceci n’est pas qu’un paysage ! Chronographe (Le) Rezé

Visite de l’exposition Ceci n’est pas qu’un paysage ! Chronographe (Le) Rezé dimanche 16 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 15:00 – 16:00

Gratuit : oui Sur réservation Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte – Age minimum : 1 et Age maximum : 99

Ceci n’est pas qu’un paysage ! La nouvelle exposition temporaire du Chronographe vous propose d’explorer cette notion de paysage sous différentes perspectives : archéologique, naturaliste et artistique. Prenez le temps de découvrir tous les aspects de l’exposition lors de cette visite guidée.Visite traduite en LSF le 16/11/2025

Chronographe (Le) Hôtel de Ville Rezé 44400

02 52 10 83 20 http://lechronographe.nantesmetropole.fr/ lechronographe@nantesmetropole.fr 02 52 10 83 20