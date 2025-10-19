Visite de l’exposition Ceci n’est pas qu’un paysage ! Le Chronographe Rezé

Visite de l’exposition Ceci n’est pas qu’un paysage ! Le Chronographe Rezé dimanche 19 octobre 2025.

Visite de l’exposition Ceci n’est pas qu’un paysage ! 19 octobre 2025 – 18 janvier 2026, certains dimanches Le Chronographe Loire-Atlantique

Sur réservation

Début : 2025-10-19T15:00:00 – 2025-10-19T16:00:00

Fin : 2026-01-18T15:00:00 – 2026-01-18T16:00:00

Ceci n’est pas qu’un paysage ! La nouvelle exposition temporaire du Chronographe vous propose d’explorer cette notion de paysage sous différentes perspectives : archéologique, naturaliste et artistique. Prenez le temps de découvrir tous les aspects de l’exposition lors de cette visite guidée.

Visite traduite en LSF le 16/11/2025

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 52 10 83 20 »}]

@AdrienThiotRader pour Le Chronographe